Ministros Bolsonaro já tem 15 nomes de ministros definidos, diz aliado Bebianno disse que o juiz Sergio Moro ainda não foi contactado para um eventual cargo no governo Bolsonaro

Gustavo Bebianno, aliado de Jair Bolsonaro e ex-presidente do PSL, revelou que o presidente eleito tem cerca de 15 nomes de ministros já definidos. Alguns desses nomes podem ser revelados ainda nesta terça-feira (30). As informações são do jornal "O Globo".

Bolsonaro está reunido com aliados, entre eles Paulo Guedes, na casa do empresário Paulo Marinho. A intenção é começar a discutir a transição e fechar nomes do futuro governo. Um dos ministérios que teria um nome forme para ocupar é o da educação.

Bebianno disse que o juiz Sergio Moro ainda não foi contactado para um eventual cargo no governo Bolsonaro. "É um nome muito importante para o Brasil e a população, estamos na expectativa de que ele aceite se engajar de alguma forma", disse.