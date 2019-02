Bolsonaro Bolsonaro passa por avaliação média e está em “excelentes condições”

O presidente Jair Bolsonaro esteve na manhã de hoje (27) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para uma avaliação médica. Ele se submeteu a uma cirurgia no final de janeiro para reconstruir o trânsito intestinal e ficou internado 18 dias na capital paulista. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, Bolsonaro se encontra em “excelentes condições”.

“O Excelentíssimo Presidente da República, Jair Bolsonaro, foi submetido à avaliação médica multiprofissional, na manhã desta quarta-feira, no Hospital Israelita Albert Einstein. O presidente encontra-se há duas semanas da alta hospitalar em excelentes condições clínico/cirúrgicas, tendo sido liberado para dieta geral e programada reavaliação em 30 dias”, informa o boletim.

Bolsonaro foi submetido, no total, a três cirurgias desde 6 de setembro de 2018, quando sofreu um ataque a faca que atingiu seu abdômen, durante ato de campanha presidencial em Juiz de Fora (MG).

O presidente é aguardado no Palácio do Planalto para uma reunião do Conselho de Defesa Nacional, marcada para as 17h.