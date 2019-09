Bolsonaro Bolsonaro poderá ganhar título Cidadão Sul-Mato-Grossense Proposta de deputado aconteceu em meio a tensão da executiva do PSL

Presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PSL) poderá receber título de Cidadão Sul-Mato-Grossense, a proposta é de autoria do deputado estadual Coronel David, ambos são do mesmo partido. O histórico de proximidade entre os dois é de longa data e a motivação de David, em apresentar o projeto de resolução, é devido ao tempo que o presidente serviu o Exército no município de Nioaque-MS, interior do Estado entre os anos de 1979 a 1981.

Quando ainda era deputado federal, tanto Bolsonaro como David eram do Partido Social Cristão (PSC), os dois tiveram trajetórias políticas bem próximas. David chegou a organizar visita de Bolsonaro a Nioaque, em 2017, momento em que era candidato a presidência da República e Bolsonaro apoiou David em sua candidatura a prefeito de Campo Grande, nas eleições de 2018.

A proposta de David acontece em meio aos desentendimentos presentes dentro da executiva estadual em que a presidente do partido, senadora Soraya Tronicke e os deputados federais Loester Trutis e Luiz Ovando demonstraram insatisfação em relação a David. Insatisfação essa que resultou em novo nome para dirigir a sigla no âmbito municipal em que a executiva acabou escolhendo o deputado estadual Renan Contar. De acordo com David, o maior agravante, que segundo ele, foi a falta do convite para que o ex-presidente da sigla municipal participasse da convenção que elegeria o novo presidente do diretório.

Em contrapartida, David reclamou da falta de reconhecimento da presidente do partido e chegou a ameaçar, por várias vezes, que sairia da agremiação. Atualmente, o deputado ainda ventila essa possibilidade. “Bolsonaro que vai decidir meu destino”, disse ele, anteriormente, sobre a ideia de aceitar convites para integrar outros partidos. Um deles é o DEM, sigla essa que tem bastante proximidade com o presidente, já que os três ministros do primeiro escalão de Bolsonaro fazem parte dos Democratas, da Agricultura, Tereza Cristina, da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e da Casa Civil, Onix Lorenzoni.

Para aproveitar a oportunidade, Contar pediu para que David autorizasse ele a fazer parte do projeto de resolução e solicitou inclusão de sua assinatura.

A proposta foi apresentada na última quinta-feira (12) e está tramitando na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Casa de Leis. Após ser aprovada na CCJ, o projeto será apreciado em plenário e se aprovado, Bolsonaro estará autorizado a receber o título.

De acordo com David, o presidente já foi informado da homenagem, mas não pode conversar diretamente com o deputado porque, segundo David, Bolsonaro está em intensa agenda. “Ele está pós operado e os médicos pediram para que reduzisse dois dias da agenda em Nova York, mas a assessoria disse que ele ficou muito feliz com a homenagem”, afirmou David.

O deputado disse também que se Bolsonaro não puder comparecer na entrega do título, ele mesmo vai até Brasília para entregar em mãos ao presidente. “Bolsonaro tem grande paixão pelo Estado e todas as promessas que ele fez para o MS ele está cumprindo. Ele já fez com que o Governo disponibilizasse R$ 89 milhões para a segurança”, finalizou David.