Ameaça Bomba no INSS foi só ameaça de homem que teve benefício negado

A ameaça de bomba no prédio do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), foi apenas um susto. Um homem, de 58 anos, que tentava pela segunda vez o benefício, foi quem ameaçou os funcionários do local. “Ele falou que ia colocar uma bomba para matar todo mundo”, relatou a assessoria de comunicação do INSS.

De acordo com as informações, após a ameaça, foi disparado um e-mail do INSS, para que o prédio fosse esvaziado. As autoridades policiais foram acionadas em seguida para fazer uma varredura no prédio, localizado na rua 26 de Agosto, região central de Campo Grande. Nenhuma bomba foi localizada.

Equipes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), PM (Polícia Militar) e PF (Polícia Federal) estiveram no local e fizeram varredura do prédio.

Como no período da tarde, o INSS só funciona com atendimento agendado, a assessoria informou que encerrou os trabalhos nesta segunda-feira (8) e irá remarcar, previamente, os atendimentos que seriam feitos nesta tarde.