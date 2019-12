Anastácio Bombeiro morto em acidente na MS-162 será velado em Anastácio Militar morreu na tarde de ontem (16) após colisão entre a viatura e um caminhão na MS-162

O militar do Corpo de Bombeiros, Jocimar Carlos de Oliveira, 36 anos, que morreu na tarde de ontem (16) em acidente envolvendo uma viatura e um caminhão, na MS-162, entre Sidrolândia e Maracaju, será velado e sepultado em Anastácio, cidade onde morava com a família.

Após o acidente, o corpo do militar foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Campo Grande, onde passou por exame de necropsia. Ele está sendo levado nesta manhã para Anastácio. O velório está previsto para começar às 14h30 na Pax Central.

Segundo a funerária, a família do militar ainda não definiu a data e o horário do sepultamento. Jocimar deixa dois filhos.

O acidente - Jocimar seguia em uma viatura do Corpo de Bombeiros com o colega Heverton Jean Rocha Pontes, 30 anos, na MS-162, no trecho que liga as cidades de Sidrolândia a Maracaju.

Na entrada do distrito de Capão Seco, Jocimar, que conduzia a viatura, foi para o acostamento e, ao retornar para a pista para tentar fazer uma conversão à esquerda, foi atingida por um caminhão. Com a colisão, Jocimar morreu na hora.

Heverton ficou preso às ferragens, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Sidrolândia. Depois de receber os primeiros socorros, o militar foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, a viatura era do ano de 2014/2015 e estava em boas condições.