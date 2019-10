Bombeiros ainda trabalham para conter incÃªndio em vegetaÃ§Ã£o na BR-262

Incêndio Bombeiros ainda trabalham para conter incêndio em vegetação na BR-262 As chamas comprometeram a estrutura de ponte e motoristas enfrentam dificuldades para transitar

Foto: Reprodução, WhatsApp Midiamax

O Corpo de Bombeiros ainda trabalha para conter o incêndio que atingiu vegetação na BR-262, entre Corumbá e Miranda. As chamas começaram no sábado (26) e se alastraram rapidamente.

Conforme o Sargento André Martí, ainda existem muitos focos na região que se estende por uma grande faixa região do Pantanal. Na madrugada desta segunda-feira (28) os militares ainda estavam combatendo as chamas próximo da rodovia.

Os focos do incêndio ainda ameaçam as pousadas, de acordo com a gerente do Morro do Azeite Ecolodge, Esmíria Rodrigues. A situação ainda estava tranquila nesta manhã, afirmou a gerente, mas os funcionários da pousada iriam aos arredores do estabelecimento verificar as condições. “Vamos descer o rio agora para ver em que altura já está o fogo que vem em direção a pousada”, disse Esmíria ao Jornal Midiamax.

Em vídeo encaminhado por leitor, uma ponte localizada ente o Passo da Lontra e Miranda, mostra as chamas consumindo a estrutura. “As chamas invadiram mais da metade da pista, chegando próximo ao outro lado. Calor fortíssimo, a mais de 100 metros das chamas. O fogo estava nos dois lados da pista”, contou leitor.