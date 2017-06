Cuidados Bombeiros alertam para riscos de incêndios durante invernos

Foto: Victor Chileno/ALMS

Mato Grosso do Sul lidera o ranking dos estados com mais focos e incêndios florestais em todo o Brasil e a situação se agrava durante o inverno, segundo alertou o tenente-coronel Waldemir Moreira Júnior, do Corpo de Bombeiros de MS. Ele também comanda o Centro de Proteção Ambiental (CPA) da corporação. "Em Corumbá, Porto Murtinho e em toda a região pantaneira, registramos índices alarmantes de focos de calor e incêndios, além de queimadas", afirmou, lembrando que 65% do Pantanal está localizado em Mato Grosso do Sul.

O tenente-coronel explicou que as condições climatológicas registradas no bioma pantaneiro durante o inverno, que começa oficialmente nesta quarta-feira (21) e termina em 22 de setembro, favorecem incêndios em vegetação e coloca sob alerta 70 bombeiros distribuídos em 25 unidades, com uma viatura cada, além das equipes que já atuam na região. Moreira Júnior lembrou que as queimadas ainda são utilizadas para renovar as pastagens, o que pode representar risco caso não sejam feitas de forma controlada.

Para o deputado Amarildo Cruz (PT), que já foi superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a população também deve se conscientizar e contribuir para evitar os incêndios. "Além dos danos ao meio ambiente, verificamos em Corumbá, por exemplo, aumento expressivo dos casos de doenças respiratórias em crianças e idosos durante esse período, por isso temos que também cuidar, não fazendo queimadas e nem jogando bitucas de cigarro na beirada das estradas", disse. O deputado João Grandão (PT) parabenizou os bombeiros pelo trabalho desempenhado no combate ao fogo em todo o Estado. "Vocês realizam um trabalho excelente e nós, enquanto parlamentares, temos o compromisso de apoiar essas ações tão importantes", enfatizou.