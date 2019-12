Rio Paraguai Bombeiros continuam com buscas a homem que desapareceu no rio Paraguai Barco onde ele estava foi achado ligado e dando voltas no leito do rio

Por: Midiamax 06/12/2019 às 14:22

A equipe de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros continua procurando por Gilberto Góes Lima, 58 anos. O homem desapareceu na última quarta-feira (4) e a família suspeita que ele tenha se afogado no rio Paraguai, em Corumbá, a 444 quilômetros de Campo Grande. De acordo com o Diário Corumbaense, Gilberto teria saído Porto Esperança para ir até Porto Morrinho buscar combustível e não foi mais visto. A família do homem realizou buscas na região na noite de quarta-feira e encontraram apenas o barco, onde o homem estava, com o motor ligado dando voltas no leiro do rio. A suspeita é de que o homem tenha caído no rio antes mesmo de chegar ao destino. Segundo os militares, os trabalhos de busca e salvamento acontecem no trecho de Porto Esperança a Porto Morrinho, uma extensão de aproximadamente 3 quilômetros.