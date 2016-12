Fim de Ano Bombeiros dão dicas de segurança para as férias

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

O fim do ano é a época em que muitas famílias escolhe para tirar férias. Além disso, o verão também contribui com o movimento em clubes e balneários. Pensando no bem-estar da população, o Corpo de Bombeiros alerta sobre atitudes simples e que podem fazer toda a diferença. O tenente Alex Fernandes lembra que os cuidados começam ainda na residência.

Segundo o militar, o morador deve retirar todos os plugues da tomada, deixando apenas o necessário, como geladeiras e freezeres. “Não esquecer de fechar as válvulas de gás. Certificar que trancou todas as portar e janelas, acionou o alarme. Dessa forma, evita-se surpresa desagradáveis ao retornar das férias. Avisar um vizinho que está saindo e o tempo que permanecer fora”, diz.

Além disso é preciso cuidado quando a programação de férias inclui piscinas ou rios. Na água a atenção tem que ser redobrada, principalmente com as crianças, conforme reforça a tenente dos Bombeiros, Janaíne Santana.

“As pessoas que não souberem nadar não devem entrar na água. Evitar também locais profundos e correntezas de águas. Nunca deixar crianças sozinhas. Elas sempre devem ser acompanhadas por um adulto”, explica.

De acordo com o bombeiro Alex Fernandes é importante ter consciência sobre as habilidades pessoais dentro d’água. Na dúvida, ele ensina algumas medidas em caso de afogamentos.

“A principal orientação, caso seja necessário socorrer alguém que esteja passando por situação de afogamento, não entre na água se não souber nadar”, fala. De acordo com ele, existem objetos flutuantes que podem ser utilizados para ajudar a vítima enquanto o socorro dos Bombeiros não chega, como mangueira, bola ou pedaço de madeira.

O Corpo de Bombeiros alerta que para orientações e ocorrências o número de contato é o 193. As equipes ficam à disposição da população 24 horas por dia.

