Bombeiros encontram corpo de homem que sumiu durante pescaria no Rio Negro

O corpo do trabalhador rural Deuzelino de Oliveira, de 53 anos, desaparecido desde ontem, foi encontrado às 6h30 desta quinta-feira (13), no rio Negro, em Aquidauana. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, as buscas foram retomadas às 5 horas da manhã e o corpo foi localizado enroscado em galho bem distante de onde a vítima teria caído.

Segundo informações de testemunhas, Deuzelino estava na fazenda Mimoso, localizada na estrada do Taboco, quando foi até o rio pescar. Ainda conforme as testemunhas, naquele dia, ele ingeriu bebida alcoólica com os colegas, quando escorregou, caiu no rio e não conseguiu nadar de volta até a margem. Os colegas da vítima tentaram socorrê-lo, mas não conseguiram salvá-lo a tempo.

Segundo informações dos Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já havia disponibilizado um helicóptero para contribuir nas buscas, entretanto, como o corpo foi achado, o voo foi cancelado. O corpo foi encaminhado até o Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana.

*Com informações do site O Pantaneiro