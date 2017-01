Ajuda Bombeiros pedem a senador apoio para construir torre de treinamento

O senador Pedro Chaves (PSC-MS) recebeu em seu gabinete de Campo Grande a visita do subcomandante do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, coronel Joilson Alves do Amaral, que apresentou ao parlamentar um pedido de apoio ao projeto de construção de uma Torre de Treinamento Operacional para a corporação. O subcomandante, que estava acompanhado do tenente coronel Waldemir Moreira Junior e dos tenentes Rodrigo Campos e Cleber Arantes, também solicitou a gestão do senador junto à Receita Federal para que os bombeiros recebam dois ônibus a serem utilizados no transporte da tropa.

“Atualmente, toda vez que precisamos fazer treinamento de escalada, temos que ir em busca de alguma construção já existente e interditar ruas no perímetro, o que acaba nos sendo oneroso e trazendo transtornos para a população. Com a Torre poderemos realizar esse treinamento dentro de um de nossos quartéis, com custos mínimos e sem provocar qualquer mudança na rotina da cidade”, argumentou o coronel Joilson.

O senador se prontificou a ajudar a corporação. “Os bombeiros prestam um serviço de valor inestimável à sociedade. Como parlamentar e cidadão, tenho o dever de colaborar nesse esforço para que eles possam desempenhar sua missão de maneira cada vez mais ágil e eficaz”, afirmou o senador.

Pedro Chaves se comprometeu a buscar soluções junto ao Ministério da Justiça e a outros órgãos. Ele telefonou para o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em MS, Hiran Sebastião Meneghelli Filho, para discutir a viabilidade da solicitação ser atendida através de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) que normalmente é firmado entre o MPT e diferentes empresas, no qual a empresa destina recursos para financiar projetos de interesse público, como é o caso da Torre de Treinamento Operacional da corporação.

“Sou parceiro do Corpo de Bombeiros e tudo farei para que os pleitos sejam atendidos”, garantiu o parlamentar.