'Equipe especial' Bombeiros realizam curso especializado na prevenção de suicídios 'Em MS os casos de suicídos aumentaram em 52,4% de 2016 para 2017. Neste ano de 2018 foram resgistadas 77 ocorrências'

Cada segundo é determinante quando a ocorrência é de tentativa de suicídio. Uma abordagem adequada e rápida exige preparo mental e físico do militar. Para isso, 22 bombeiros iniciam hoje, segunda -feira (26), em Campo Grande, um curso que pode ajudar vítimas. Estatísticas apontam que, em Mato Grosso do Sul, o número de casos aumentou 52,4% de 2016 para 2017. Já neste ano foram registrados mais 77 tentativas de suicídio, até a última sexta-feira (23).'

"Houve, de forma geral, um aumento de tentativas de suicídio. Esse curso é para habilitar nossos militares e torná-los multiplicadores desse conhecimento. Oficiais e praças, tanto da capital quanto do interior vão aprender a lidar com vítimas, na linha de frente, esgotando recursos com pessoas, muitas vezes, sem saúde mental alguma, até um possível intervenção física", afirmou ao G1 o tenente Rodrigo Campos.

De acordo com o tenente, é um curso de 45 horas pioneiro do estado de São Paulo, realizado por meio de uma parceria. "A instrução é para militares já atuantes no serviço operacional e com o diferencial da abordagem de negociação. A ação difere um pouco da negociação policial e, apesar da similaridade, o servidor não está tratando com um marginal e sim uma pessoa que, por vezes, está doente. É necessário uma atenção diferenciada", ressaltou.

Apesar de seguir a mesma linha de trabalho, são 2 fases: a abordagem psicológica, que tem como foco o convencimento da pessoa a não fazer aquilo. O próximo, caso os recursos se esgotem, é a intervenção física. "Em Campo Grande, as ocorrências apontam para prédios, viadutos, pontilhões e em torres de telefonia, então nosso treinamento abrange todas as situações, esta é a realidade que vivenciamos aqui", comentou Campos.

Dados do Corpo de Bombeiros mostram que, em 2016, foram 169 casos de tentativa de suicídio no interior do estado e 205 na capital sul-mato-grossense. Houve o suicídio consumado de 28 pessoas no interior e 27 em Campo Grande, resultando em 304 casos no interior e 520 na capital. No ano anterior, foram 216 no interior e 304 na capital, totalizando 520 casos. Houve o suicídio consumado de 25 pessoas na capital e o mesmo número no interior, totalizando 50 casos.