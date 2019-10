Ivinhema Bombeiros realizam parto dentro de viatura em Ivinhema A menina nasceu às 01h04 desta terça-feira (15)

O Corpo de Bombeiros realizou o parto de uma criança no interior da viatura enquanto transportavam a mãe do bairro Triguenã para o hospital de Ivinhema. A menina nasceu às 01h04 desta terça-feira (15).

A guarnição, composta pelo Sargento Novaes, Sargento Da Silva e Cabo Modesto foi acionada às 00h38. No local, segundo o site Ivinotícias, a mãe estava na porta da casa, no chão, sentindo as contrações.

Os bombeiros fizeram os atendimentos emergenciais e iniciaram o transporte, mas as contrações se intensificaram durante o trajeto e eles tiveram que parar a viatura. A bebê nasceu com 2,890 kg e 46,5 cm.

Ao Ivinotícias, o Cabo Modesto destacou a emoção de participar do parto. “Mesmo sendo preparado para essas ocasiões, me sinto muito emocionado em ajudar a trazer mais uma vida a este mundo, sinto muito orgulho da profissão que escolhi para minha vida, ser Bombeiro Militar é muito mais que um trabalho”, finaliza.