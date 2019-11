Bombeiros resgatam menino com cabeÃ§a presa em pilar de ponto de Ã´nibus

Ponto de ônibus Bombeiros resgatam menino com cabeça presa em pilar de ponto de ônibus O garoto estava chorando quando os militares chegaram e apesar do susto não teve ferimentos graves

Um menino de três anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira (25) após ficar com a cabeça presa em um pilar de ponto de ônibus na Rua Jamil Basmage na Mata do Jacinto, em Campo Grande.

O garoto, que estava acompanhado da mãe quando o incidente ocorreu, ficou assustado e não teve ferimentos graves.

Conforme as informações dos bombeiros, o menino estava brincando quando ficou com a cabeça presa no pilar. Ao todo, quatro militares trabalharam no resgate. Três ficaram segurando as pernas e cabeça do garoto enquanto outro quebrava parte da estrutura de concreto.

Segundo eles, o trabalho durou em média cinco minutos. O menino teve escoriações no rosto e foi levado para uma unidade de saúde.