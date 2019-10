Polícia Bombeiros retomam buscas por empresário que desapareceu no Rio Sucuriú Profundidade do rio pode chegar a 25 metros

O Corpo de Bombeiros da cidade de Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande, retomou as buscas na manhã desta segunda-feira (14) pelo corpo do empresário Antônio Carlos Alastácio, conhecido como ‘Cacau’. Ele desapareceu nas águas do Rio Sucuriú.

‘Cacau’ está desaparecido desde a tarde de sábado (12) quando estava em uma pescaria com a mulher e a filha e tentou recuperar o boné que havia caído na água. O local onde o empresário se afogou pode chegar a ter 25 metros de profundidade.

Depois de 10 horas de buscas neste domingo (12), equipes dos bombeiros suspenderam os trabalhos retornando na manhã desta segunda (14), segundo o site Hoje Mais. O vento e o mal tempo dificultou o trabalho dos militares.