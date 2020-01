Bombeiros tentam entrar em Ã¡rea de confronto para apagar incÃªndio

Paulo Rolim, ferido com tiros no tórax e cabeça, sendo socorrido (Foto: Adilson Domingos)

Foram levados ao hospital os indígenas Modesto Fernandes, 47 anos, ferido com tiro no rosto, em estado grave; Paulo Gonçalves Rolim, socorrido por outros indígenas, também em estado grave, ferido a tiros no tórax e na cabeça; Gabriel Vasquez, tiro na perna, consciente e fora de risco;

O quarto ferido é o segurança Wagner André Carvalho, 31 anos, atingido com tiro no tórax.

A Força Tática da PM (Polícia Militar) está no local do conflito. Os índios que permaneceram no local teriam colocado fogo em parte da área para afastar os seguranças. Os bombeiros conseguiram combater fogo em trecho não ocupado por eles, mas não conseguem se aproximar em outra faixa onde ainda há focos de incêndio. Não há informação precisa da extensão e gravidade do incêndio.

A equipe do Corpo de Bombeiros aguarda a negociação entre PM e índios para poder terminar de extinguir as chamas. (Colaborou Adilson Domingos).