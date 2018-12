Bonito Bonito Cross abre inscrições para prova que vai misturar esporte e natureza no paraíso do ecoturismo

Começa nesta quinta-feira, 13, o período de inscrição no Bonito Cross, competição que vai acontecer na Praia da Figueira, em Bonito, região Sudoeste de Mato Grosso do Sul nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2019.

Será um fim de semana de interação com a natureza e belas paisagens em um dos cenários mais deslumbrantes do Brasil.

O prazo para se inscrever e garantir participação no Bonito Cross vai até o dia 20 de janeiro com número limitado de vagas, segundo os organizadores. Pela programação já definida, serão três modalidades individuais: Trail Run (Corrida de Trilha), Cross MTB (competição de Mountain Bike em terrenos acidentados) e Cross Duathlon (prova perfeita para quem gosta de correr e pedalar).

Abertas ao público masculino e feminino, as três modalidades do Bonito Cross serão divididas por faixas etárias entre 18 a 29 anos, 30 a 39, 40 a 49 e acima de 60 anos no Trail Run; 16 a 29 anos, 30 a 39, 40 a 49 e a partir de 50 anos no Duathlon e Mountain Bike. Haverá premiação para os três primeiros colocados em cada categoria e premiação geral até o quinto lugar, e a inscrição pode ser feita no site oficial do evento - http://bonitocross.com.br/.

O município de Bonito é considerado polo do ecoturismo brasileiro, o que significa que os percursos das provas nas três modalidades reservam muitas belezas naturais e emoções aos atletas participantes. São centenas de locais, verdadeiros paraísos a serem explorados no Trail Run (12,2 Km de corrida), Bonito Duathlon (5 km + 21,5 Km de Bike + 1,3 Km de corrida) e Cross MTB (61,7 Km de pedal no MTB Pró, 39 km de pedal no MTB Sport e 31,8 Km de pedal no MTB Turismo).

LARGADAS - O Bonito Cross vai começar com a disputa do Trail Run, que terá largada às 7h30 da manhã no dia 16, sábado. Já as provas de Cross MTB e Cross Duathlon serão disputadas no dia 17, domingo, com largadas às 7h30 e 7h45, respectivamente.

Conforme o regulamento, a programação no dia das provas começará com a concentração às 7h da manhã na Praia da Figueira, localizada a 18 Km do centro da cidade de Bonito, acesso pela Rodovia Bonito-São Geraldo. No dois dias, a arena será fechada às 7h15 para os preparativos de largadas.