Competição Bonito sediará competição mundial de paramotor em 2019

Cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul, foi escolhida para sediar uma etapa da Icarus Trophy, competição internacional de corridas de aventura de paramotor, em 2019. O evento também será realizado em municípios de Mato Grosso.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), o evento deverá reunir profissionais de diversos países da modalidade. O bioma foi escolhido “pelas suas características peculiares”, destacou o presidente da Embratur, Teté Bezerra. Conforme informa o site oficial da competição “em 2019, estamos indo para o Brasil. Vastas planícies, pântanos, jacarés, onças e florestas. Esta será uma aventura excêntrica”.

"Este importante evento internacional ajudará a aumentar a visibilidade do destino Pantanal no mercado e a consolidar o Brasil como destino de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Mato Grosso do Sul fica feliz em receber a competição e está preparado para proporcionar aos participantes aventura e adrenalina, com paisagens de tirar o folêgo", destacou Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul.

O evento passará pelas regiões de Nova Mutum, Bom Jardim, Livramento, Chapada dos Guimarães, Poconé e Porto Jofre, no Mato Grosso.

MERCADO CRESCENTE

O Ecoturismo e o Turismo de Aventura é o segmento turístico que mais cresce no mundo, com taxas entre 15% e 25% ao ano, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT). Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil é apontado como o primeiro do ranking em belezas naturais, entre 136 países.

O último levantamento do Ministério do Turismo (MTur), com turistas estrangeiros, revela que 16% dos visitantes internacionais que vêm ao Brasil estão em busca de atividades junto à natureza.

Reconhecendo a importância do segmento na inserção do País como destino turístico competitivo no mercado mundial, ao longo dos últimos anos, a Embratur tem promovido uma série de ações para consolidar o Brasil como referência no segmento, como a AdventureNEXT Latin America 2018, que começou nesta quarta-feira (7) e vai até o dia 9, em Campo Grande.