Contrabando Bope apreende caminhão de cigarreiros com carga de R$ 300 mil Ao todo foram apreendidos 27.500 pacotes de cigarro contrabandeados

O Bope (Batalhão de Operações Especiais) da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul apreendeu nesta madrugada, na rodovia MS-295, entre as cidades de Eldorado e Iguatemi, caminhão com R$ 300 mil em cigarros contrabandeados do Paraguai.

Segundo nota, durante fiscalização no âmbito da Operação Hórus, realizada pela Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública) em parceria com o Ministério da Justiça, os policiais viram o caminhão transitando em alta velocidade.

As equipes deram voz de parada ao motorista que confessou estar transportando caixas de cigarro contrabandeado. Ao todo eram 27.500 pacotes que foram recolhidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Naviraí.