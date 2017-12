BOPE, Policlínica e Cavalaria levam alegria às crianças de Casa Abrigo

Policiais militares do 18° BOPE, Policlínica e Cavalaria, realizaram na manhã de hoje (07/12), na Casa Abrigo Lar Vovó Miloca uma ação conjunta com o objetivo de levar alegria, calor humano, além de aproximar a instituição policial militar dessas crianças em situação de vulnerabilidade.

A manhã foi marcada por muita emoção e iniciou com a chegada do Papai Noel em uma viatura da Cavalaria. As crianças receberam o “Bom Velhinho” com muito entusiasmo e ele entregou para cada uma delas presentes, que foram doados por policiais militares e pessoas da sociedade civil.

Outro momento muito especial foi quando a Sd Keila do BOPE fez apresentações de adestramento com o seu cachorro, o Sheik, as crianças ficaram fascinadas.

“Os integrantes da Policlínica tem procurado demonstrar ações concretas de responsabilidade social em ações como essa, pois como cidadãos almejam uma sociedade mais justa e igualitária”, pontuou o Diretor Geral da Unidade, Cel QOPM Alírio Villasanti Romero.