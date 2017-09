Justiça Boris Casoy paga R$ 60 mil de indenização a gari após 7 anos

A Femaco, federação que protege os garis do Estado de São Paulo, ganhou a briga contra o jornalista Boris Casoy. O órgão foi o responsável por representar o profissional José Domingos de Melo no processo contra Boris Casoy, pela ofensa proferida pelo jornalista em 2010, durante o 'Jornal da Band'. Casoy foi condenado pelo TJ-SP a pagar R$ 60 mil a Domingos.

Com o dinheiro, o gari pretende ajudar a mãe, reformar a casa e fazer um churrasco para os amigos.

Entenda

Na noite do réveillon de 2009, José Domingos de Melo e Francisco Gabriel apareceram na tela da Band desejando feliz ano novo aos telespectadores. Sem saber que seu áudio ia ao ar, Boris falou: "Que merda, dois lixeiros desejando felicidade do alto das suas vassouras. O mais baixo na escala do trabalho".

Domingos resolveu briga na Justiça por conta da ofensa: "Fui abordado pela equipe da Bandeirantes solicitando que desejasse felicitações de ano novo para veiculação na TV, mas não imaginava que minha participação no programa renderia deboche, preconceito e discriminação", lamentou o gari.