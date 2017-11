Bosque dos Ipês recebe crianças da AACC/MS em campanha contra o câncer infantil Policiais rodoviários federias realizam a campanha “Policial contra o câncer” nesta quinta-feira

Celebrado em 23 de novembro, o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil marca a importância do diagnóstico precoce, tratamento e acompanhamento adequado aos pacientes. E para garantir a alegria das crianças e adolescentes em tratamento na Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS), a Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul (PRF/MS) e outras instituições realizam a campanha “Policial Contra o Câncer” nesta quinta-feira (23) no Shopping Bosque dos Ipês. A ação é voluntária é coordenada em todo o País.

Cerca de 50 crianças e adolescentes em tratamento e seus familiares chegarão ao Shopping escoltados por motociclistas e viaturas da PRF/MS, Polícia Militar e Agetran onde farão um passeio pelo centro comercial para conhecer a decoração de Natal e participar de diversas atrações, buscando uma maior participação social e interação com a sociedade.

Os pacientes terão uma tarde inteira de lazer com atividades lúdicas e entretenimento, onde participarão de oficinas com os projetos sociais da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul como o Florestinha, Bom de Bola, Bom na Escola e Cematran com a exposição de animais empalhados, teatro de fantoche, jogos lúdicos, pinturas faciais e apresentação musical com o grupo Circo do Mato, além de lanches - previamente recomendados pela nutricionista que cuida dos pacientes. Também haverá exposição de viaturas e estande do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

Outra iniciativa dos policiais é a doação de sangue e medula óssea para o Hospital Regional nesta semana. E para completar e homenagear todos em tratamento, policiais irão cortar o cabelo na "máquina zero" simbolizando o apoio e torcida no tratamento aos pacientes, além de outras surpresas.

A campanha tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Polícia Militar, Polícia Civil, Prefeitura Municipal de Campo Grande, Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Sanesul, CCR MS Via, Barbeiros em Ação e Vobeto Transportes.

Serviço

Campanha “Policial Contra o Câncer”

Data: 23 de novembro (quinta-feira)

Horário: 16h às 18h

Local: Praça de Alimentação e Estacionamento (acesso D) - Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.