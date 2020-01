Botafogo Botafogo apresenta atacante peruano Lecaros, nova aposta da temporada Time viaja para o Espírito Santo a fim de se preparar para o Carioca

O Botafogo apresentou o reforço peruano Alexander Lecaros para esta temporada. O atacante de 20 anos, destaque ano passado na equipe do Real Garcilaso, de Cuzco (Peru), falou sobre suas habilidades.

“Sou rápido e gosto jogar no um contra um”.

O Glorioso viaja sábado (11) para o município de Domingos Martins, no Espírito Santos, para realizar a pré-temporada. O time estreia no dia 17 de janeiro no Campeonato Carioca sem os titulares, como explica o gerente de futebol Valdir Espinosa.

” Ano passado não houve pré-temporada e o Botafogo pagou o preço por isso. Este é um período muito importante para o Valentim”

O presidente em exercício do Clube, Carlos Eduardo Pereira, também falou sobre os possíveis investidores no Botafogo S/A:

“Estamos caminhando; vencido este período de férias, vamos dar novas notícias”, projetou o dirigente.