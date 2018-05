Boulos denuncia Eduardo Bolsonaro no STF por calúnia e difamação A petição foi protocolada nessa quinta-feira (10) e tem como relator o ministro Marco Aurélio Mello

O pré-candidato à Presidência pelo PSOL e coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), Guilherme Boulos, entrou com uma queixa-crime no STF (Supremo Tribunal Federal) contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), por calúnia e difamação.