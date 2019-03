Bovespa avanÃ§a e bate os 100 mil pontos pela primeira vez

Bovespa Bovespa avança e bate os 100 mil pontos pela primeira vez

O Ibovespa, principal indicador da bolsa paulista, a B3, opera em alta nesta segunda-feira (18), batendo a marca de 100.000 pontos. Os ganhos nesta segunda vêm em meio a cenário de maior apetite por ativos de risco no exterior, enquanto investidores aguardam a tramitação da proposta da reforma da Previdência.

Às 16h03, o Ibovespa subia 0,75%, a 99.885 pontos. Veja mais cotações. Às 14h44, o índice atingiu o patamar de 100 mil pontos. Na máxima do dia até o momento, foi a 100.038. No acumulado do ano, a bolsa sobe por volta de 13%.

Destaques do dia

No radar, está a viagem do presidente Jair Bolsonaro para Washington, com o mercado de olho em um possível acordo de investimento entre Brasil e EUA. Bolsonaro chegou no domingo a Washington para uma visita de três dias, acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, entre outras pessoas.

Para o analista da Guide Investimentos Rafael Passos, o movimento do Ibovespa acompanha o cenário externo, em dia positivo para os mercados emergentes. "Os ativos de risco estão tomando um fôlego e o Ibovespa se beneficia disso. Internamente, o foco ainda se volta para os avanços da reforma da Previdência", afirmou à Reuters.

Entre as ações, Marfrig se destacava subindo em torno de 4%, tendo como pano de fundo declarações da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, dizendo que pretende organizar uma missão para a China para tentar ampliar as exportações de carne suína, bovina e de frango ao mercado chinês.

Ambev também subia ao redor de 4%, tendo no radar noticiário positivo sobre vendas de cerveja no país durante o período de carnaval.

Já a Vale ajudava a conter a alta do Ibovespa, caindo quase 1% após a notícia de bloqueio de R$ 1 bilhão da companhia pela Justiça de Nova Lima, em Minas Gerais, para garantir eventual ressarcimento de prejuízos após a evacuação de moradores na comunidade São Sebastião das Águas Claras-Macacos.

Na sexta-feira (15), o índice renovou mais uma vez o recorde de pontuação no fechamento. O Ibovespa subiu 0,54%, a 99.136 pontos. Na máxima do dia, chegou aos 99.393 pontos.