BR-163 BR-163 continua com vários trechos em obras, informa CCR São três trechos com desvio no tráfego e 12 com pare-e-siga

03/10/2019 às 14:29

Nesta quinta-feira (03), a CCR MSVia informa aos usuários da BR-163/MS que dá prosseguimento ao cronograma de obas e serviços de melhoria em pontos da rodovia. Por isso, a Concessionária implanta desvios no tráfego, bem como as operações pare-e-siga. De acordo com o SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), as obras estão muito bem sinalizadas, mas é fundamental que os motoristas redobrem a atenção nesses trechos, pois pode haver retenção de tráfego. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas. Todos os locais estão sinalizados. Pontos com desvios no tráfego: Campo Grande – no km 471 e entre os kms 462 e 460; Dourados – entre os kms 267 e 266; Caarapó – no km 227; Pontos com pare-e-siga: Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 792 e 791; Rio Verde de MT – entre os kms 660 e 659; São Gabriel do Oeste – entre os kms 617 e 616; Bandeirantes – entre os kms 545 e 544; Campo Grande – entre os kms 485 e 484; Nova Alvorada do Sul – entre os kms 402 e 401; Rio Brilhante – entre os kms 346 e 344; Dourados – entre os kms 239 e 238; Caarapó – entre os kms 190 e 187; Juti – entre os kms 167 e 166; Naviraí – entre os kms 135 e 133; Itaquiraí – entre os kms 104 e 102. A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia.