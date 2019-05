BR-163 BR-163 está em obras neste fim de semana e motoristas devem ficar atentos No total, 11 pontos estão sendo reparados em MS

Os motoristas que vão seguir viagem pela BR-163 devem prestar atenção durante a viagem, pois alguns trechos da rodovia estão em obras e concessionária que administra a pista alerta.

Conforme a CCR MSVia, são 5 trechos com desvios no tráfego e 6 pontos operando em pare-e-siga. Os condutores devem ressobrar a atenção e reduzir velocidade na aproximação desses locais, pois podem haver pontos de retenção e operários nas imediações.

Confira quais são os trechos:

Pontos com desvios no tráfego:



São Gabriel do Oeste – entre os kms 640 e 630;

Jaraguari – entre os kms 509 e 503;

Campo Grande – entre os kms 500 e 498;

Dourados – entre os kms 280 e 275 e no km 263;

Itaquiraí – no km 66;

Pontos com pare-e-siga:



Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 801 e 799;

Rio Verde de MT – entre os kms 700 e 699;

Bandeirantes – entre os kms 546 e 545;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 368 e 366;

Caarapó – entre os kms 218 e 217;

Naviraí – entre os kms 136 e 135 e entre os kms 119 e 117.

A empresa ainda alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de interdição podem ocorrer ao longo do dia. Os motoristas podem acompanhar em tempo real a situação do tráfego no site da CCR MSVia, clicando aqui, ou no telefone 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).