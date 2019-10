Paraquedismo Brasil começa a disputar paraquedismo nos Jogos Mundiais Militares Ana Pulgaci é a melhor brasileira na competição

No primeiro dia de disputa do paraquedismo nos Jogos Mundiais Militares (JMM), a sargento Ana Ligia Pulgaci foi a melhor atleta do Brasil na prova de estilo. Ela ficou na 23ª posição nas disputas realizadas nesta sexta (18) na cidade de Wuhan, na China.

O Brasil também foi representado na disputa pela sargento Isabella Castro Moreira, 26ª colocada, pela sargento Juliana Rodrigues de Souza, 27ª colocada, e pela sargento Cássia Bahiense Neves, 32ª colocada.

Na prova de paraquedismo estilo o atleta realiza um salto a mais de 2 mil metros de altura. Durante a queda o competidor deve realizar várias manobras no menor tempo possível.

TV Brasil

A TV Brasil vai exibir o programa diário Jogos Mundiais Militares 2019 com os principais resultados da competição. Com 30 minutos de duração, a produção vai ao ar de segunda a sexta, às 19h45, e aos sábados e domingos, às 20h30. O público pode interagir pelas redes socias por meio da hashtag #JogosMilitaresNaEBC.