Veículos licenciados Brasil já tem mais de 2,3 milhões de novos veículos licenciados em 2018

Mais de 2,3 milhões de veículos novos foram licenciados no Brasil entre janeiro e novembro deste ano. Trata-se do melhor resultado para o período desde 2015. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (6) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

O resultado obtido nos 11 primeiros meses do ano representa, ainda, um crescimento de 15% em relação ao ano passado, quando pouco mais de 2 milhões de novos veículos foram licenciados.

O País ainda licenciou 68,4 mil caminhões novos no período, contra 45,9 mil no ano passado (alta de 49%), além de 13,6 mil ônibus, ante 10,5 mil em 2017 (expansão de 29,3%).

Tratores

O desempenho positivo do setor automotivo também pode ser visto nas estatísticas sobre as vendas internas de máquinas agrícolas e rodoviárias, que apresentaram alta de 11,9% na comparação com o mesmo período em 2017. Até o momento, já foram vendidas 43,4 mil unidades em 2018, contra 38,8 mil no ano passado.

Os dados da Anfavea mostram, ainda, que a produção total de máquinas agrícolas também registrou alta: 60,2 mil, em 2018, contra 50,4 mil, em 2017 (crescimento de 19,4%).