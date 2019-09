Brasil perde para os EUA e Ã© eliminado do Mundial de basquete

Mundial de basquete Brasil perde para os EUA e é eliminado do Mundial de basquete

Precisando de uma vitória para se classificar às quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil enfrentou os Estados Unidos na manhã desta segunda-feira, e perdeu por 89 a 73. Com o resultado, a equipe de Petrovi? terá que disputar um torneio Pré-Olímpico para garantir vaga nas Olimpíadas de Tóquio 2020.

Com amplo favoritismo para os norte-americanos, a Seleção Brasileira conseguiu manter o jogo equilibrado nos dois primeiros quartos, com os resultados de 21 a 18 no primeiro e 22 a 21 no segundo.

No entanto, a superioridade dos Estados Unidos começou a aparecer na segunda metade do jogo, e os brasileiros não conseguiram evitar a derrota e, consequentemente, a eliminação.

O pivô Anderson Varejão, com 14 pontos e oito rebotes, foi o destaque brasileiro em quadra. Enquanto isso, do lado norte-americano, o pivô Myles Turner fez 16 pontos, pegou oito rebotes e roubou duas bolas.

Com o resultado, Estados Unidos e Argentina garantiram suas vagas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, enquanto o Brasil precisará disputar o Pré-Olímpico, que ocorre em junho de 2020.