Brasil sedia pela primeira vez Conferência Global da CRI Genética Mais de 50 participantes de 25 países se reuniram em Mato Grosso do Sul e conheceram fazendas de corte e leite

O Brasil sediou pela primeira vez a CRI Global Conference, evento que reúne os principais distribuidores da CRI Genética no mundo a cada dois anos, alternando sua sede entre os EUA e outros países onde a companhia atua. O Brasil, um dos principais mercados da CRI global, foi escolhido para sediar o evento pela primeira vez. Mais de 20 distribuidores de diferentes países estiveram em Campo Grande (MS) para a “CRI Global Marketing Conference 2018: Strategic Planning – Future Success”.



Além das apresentações e atividades, o grupo visitou duas fazendas em Mato Grosso do Sul: a Fazendão Girolando, em Campo Grande, e a Fazenda 7 Voltas, em Ribas do Rio Pardo. Na Fazendão, os distribuidores da CRI conheceram o trabalho de seleção das raças Girolando e Gir para animais leiteiros adaptados às condições dos trópicos em sistema de pastejo.



“É uma alegria muito grande receber na minha propriedade, que é muito simples, pessoas de tantos países para falar sobre o nosso trabalho e sobre essa raça brasileira que vem sendo apresentada ao mundo com grande sucesso. Junto com a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando vemos grande potencial de exportação de material da raça, principalmente para América do Sul e América Central”, conta o proprietário da Fazendão Girolando, Ronan Salgueiro.



Na Fazenda 7 Voltas, que ocupa uma área de 7.300 ha e que é considerada uma propriedade modelo da região pelo alto nível de tecnificação, o grupo conheceu o trabalho de ciclo completo (cria, recria e engorda), inclusive o confinamento com capacidade para 2.500 cabeças, e os resultados do cruzamento industrial entre animais Black Angus e Nelore, com o uso da genetica CRI, além do uso do tricross com sêmen da raça Brangus nas fêmeas F1 Angus X Nelore.



“Fico muito feliz em receber um grupo tão diversificado na minha fazenda. Gosto muito de trocar informações e conhecimentos e sempre aprendo muito com os relatos que eles me trazem”, afirma o proprietário da Fazenda 7 Voltas, Paulo Pires de Almeida.



Para o CEO da CRI – Cooperative Resources Internacional, Keith Heikes, a conferência no Brasil foi uma excelente oportunidade para os principais distribuidores da companhia conhecerem a pecuária do País e trocarem experiências. “É muito estimulante estar no Brasil, que é o nosso maior mercado de corte. Vendemos mais sêmen de corte no Brasil do que nos EUA. Ter aqui os nossos melhores distribuidores para avaliar juntos os desenvolvimentos que tivemos e as perspectivas futuras é muito importante”, avalia o executivo.



A presidente da Evergen Biotechnologies, da China, Xiuchun (Cindy) Tian esteve pela primeira vez no Brasil e sua empresa recebeu diversas premiações pelo desempenho em vendas no jantar de reconhecimento promovido pela CRI. “A Conferência todos os anos é muito esperada pela oportunidade de aprender e interagir com os colegas e essa é mais especial, pois é a minha primeira vez no Brasil e vou levar para o meu time a incrível experiência que tive aqui”, garante Cindy.



O Presidente do Conselho de Administração do Mobarak Andish Group, do Irã, Ardeshir Nejati Javaremi também aprovou sua primeira vinda ao Brasil. “Foi uma grande experiência a oportunidade de conhecer as fazendas e o sistema de produção, o trabalho de melhoramento genético, de manejo de pastagens e nutricional dos animais. Como professor universitário em ciências animais eu conhecia um pouco sobre o Brasil, mas é muito diferente conhecer in loco o tamanho do País, os desafios e o nível da produção de carne que o Brasil possui”, destaca o iraniano.



Para o diretor da CRI Genética no Brasil, Sergio Saud, a realização da Conferência Global da companhia no País dará uma importante contribuição aos planos da empresa de ampliar a exportação de sêmen nacional, especialmente para a América Latina. “Praticamente dobramos nossas exportações no último ano e estamos investindo para crescer ainda mais nesse mercado, pois vemos o potencial dos produtos brasileiros para outros países”, afirma Saud.



Sobre a CRI

A CRI Genética Brasil é uma das empresas líderes no segmento de inseminação artificial (IA) no Brasil, e atua com foco na venda de qualidade genética nas raças taurinas e zebuínas voltadas para a produção de leite e carne. Como subsidiária da Cooperative Resources International, segue a mesma filosofia da matriz americana: entregar excelência, inovação e valores por meio dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. Estabelecida no Brasil desde junho de 2005, a CRI traz para o país a genética dos melhores touros americanos - com destaque para as raças Holandês, Jersey e Angus - e segue a mesma linha na seleção das raças zebuínas, com foco na produção, na fertilidade e na busca de uma genética diferenciada. Sediada em São Carlos (SP), possui filiais nas cidades de Belo Horizonte (MG), Castro (PR), Goiânia (GO) e Porto Alegre (RS).



