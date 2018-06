Brasileira, ex-primeira-dama de El Salvador é presa Vanda Pignato é acusada de usar verba dos cofres públicos. Ela foi detida em um hospital particular na capital do país, San Salvador

Foto: RODRIGO PAIVA/Estadão Conteúdo/20.03.2009

A ex-primeira-dama de El Salvador Vanda Pignato, que é brasileira, foi presa nesta terça-feira (12) pela polícia do país sob a acusação de ter participado de um esquema, junto com o seu ex-marido, o ex-presidente Mauricio Funes, que desviou mais de US$ 351 milhões dos cofres públicos.

Segundo as autoridades locais, Pignato foi detida em um hospital particular na capital do país, San Salvador. Detalhes sobre seu estado de saúde não foram revelados, mas ela luta contra um câncer.

De acordo com o juiz do caso, a prisão foi executada porque haveria risco de fuga da ex-primeira-dama.Pignato, que é ligada ao Partido dos Trabalhadores (PT), é acusada de ter lavado US$ 165 mil durante o governo do seu ex-marido, Funes, entre 2009 e 2014.

O caso é conhecido em El Salvador "Saque Público".O dinheiro do esquema era todo depositado em contas do Banco Hipotecário e era sacado por funcionários do ex-presidente. No caso da brasileira, os US$ 165 mil foram supostamente usados para pagar um empréstimo, faturas de cartões de crédito, depósitos bancários e na compra de um carro de luxo.

O ex-primeira-dama era representante do PT na América Central entre 1992 e 2009, ano que deixou a legenda por conta da eleição de seu marido.