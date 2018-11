Bolívia Brasileiro é linchado e enforcado na Bolívia após cobrar dívida Mulher cobrada alegou que estava sendo roubada e vizinhos cercaram o homem

Vinícius Chagas Maciel, de 32 anos, foi assassinado na segunda-feira (19) em San Julián, na Bolívia. Ele foi linchado e enforcado por populares na principal praça da cidade após cobrar uma dívida de um casal. As informações são do G1.

De acordo com jornais bolivianos, Vinícius foi acompanhado de outro brasileiro para cobrar uma dívida de um casal, mas a mulher alegou que estava sendo roubada. Vizinhos os cercaram, mas Vinícius não conseguiu fugir enquanto o parceiro saiu do local em uma caminhonete.

O Consulado Geral do Brasil em Santa Cruz de La Sierra, a 150 quilômetros do local, está acompanhando o caso e diz que mantém contato com autoridades locais para prestar assistência.

A cidade de San Julián não tem polícia ou procuradores desde o ano passado, quando uma multidão linchou uma pessoa acusada de assassinato em meio a ataques contra soldados na região.