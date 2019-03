Brasileiros estÃ£o mais otimistas em relaÃ§Ã£o a emprego e seguranÃ§a

Otimistas Brasileiros estão mais otimistas em relação a emprego e segurança

Os brasileiros estão bem mais otimistas neste início de ano em relação a emprego, renda, saúde, educação e segurança pública.

A Pesquisa CNT/MDA mede a expectativa da população sobre essas áreas em relação aos próximos seis meses.

Ao comparar duas edições do levantamento, uma divulgada no último dia 26 de fevereiro e a outra em setembro do ano passado, houve melhora no otimismo em relação a todos esses pontos.

O maior aumento de esperança é em relação a emprego e segurança pública. Na entrevista feita entre os dias 21 e 23 de fevereiro de 2019, 51,3% da população disse que a situação do emprego no país vai melhorar nos próximos seis meses.

Na edição de 2018, o percentual com a mesma opinião era de 23,3%. Sobre segurança pública, os percentuais de expectativa favorável subiram de 24,4% para 53,3%.

O brasileiro também está otimista em relação a outras questões importantes para a sociedade. Ao serem questionados sobre saúde, 41,7% acreditam que a situação vai melhorar nos próximos seis meses.

O índice de 2018 era de 23,2%. Sobre educação, a aposta em condições mais adequadas passou de 22,9% para 47,2%.

E os brasileiros também esperam ganhar mais em 2019, visto que 33,8% dos entrevistados na última CNT/MDA acreditam que a renda será maior. Em setembro passado, o percentual era de 21,9%.

Desafios

Ao elencarem os principais desafios para o atual governo federal, o emprego aparece na quinta posição do ranking, sendo citado por 23,7% da população. No início da fila, estão saúde (42,3%), segurança (34,3%), educação (31,6%) e corrupção (29,2%).

A maior parte, que considera o emprego como um dos principais desafios do país, tem renda familiar de até dois salários mínimos (26,8%), mora na região Sudeste (28,8%) e tem idade entre 16 e 24 anos (26,0%).

Durante a divulgação da 143ª Pesquisa CNT/MDA, o presidente eleito da CNT, Vander Costa, ressaltou que é responsabilidade do novo governo federal fazer com que a economia do país cresça e destacou que a população está confiando no presidente Jair Bolsonaro.

"Um caminho que enxergamos é investir em infraestrutura", disse Vander Costa ao ressaltar que esse investimento e as concessões para a iniciativa privada podem auxiliar também na geração de empregos no país.