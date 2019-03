Exterior Brasileiros reduziram em 7,33% os gastos no exterior em fevereiro

Com a alta do dólar, os brasileiros estão reduzindo os gastos no exterior. De acordo com dados do Banco Central (BC), divulgados, as despesas em viagens internacionais chegaram a US$ 1,302 bilhão, em fevereiro, uma redução de 7,33% em relação a igual período de 2018.

De janeiro a fevereiro, os gastos em viagem ao exterior ficaram em US$ 2,991 bilhões, queda de 12,21% na comparação com o primeiro bimestre do ano passado.

Em fevereiro deste ano, o dólar chegou a R$ 3,75, enquanto no mesmo mês de 2018 estava em R$ 3,24. "As pessoas fazem viagens planejadas e vários custos são feitos com antecedência, mas taxa de câmbio impacta", disse o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha.

A conta de viagens, formada pelos gastos de brasileiros e as receitas de estrangeiros no Brasil, ficou negativa em US$ 761 milhões, em fevereiro, e em US$ 1,747 bilhão, no primeiro bimestre.

As viagens fazem parte da conta de serviços (viagens internacionais, transporte, aluguel de investimentos, entre outros) das transações correntes, que são as compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda do país com outras nações.

Em fevereiro, o saldo negativo das contas externas (US$ 1,134 bilhão) foi bem menor que o registrado em igual mês de 2018 (US$ 2,043 bilhões).

Segundo Rocha, isso aconteceu basicamente por efeito da redução no déficit na conta de serviços, de US$ 2,058 bilhões em fevereiro de 2018 para US$ 2,629 bilhões no mês passado, e aumento no superávit comercial.

Em fevereiro deste ano, o superávit comercial chegou a US$ 3,161 bilhões, enquanto em igual mês de 2018 estava em US$ 2,657 bilhões.