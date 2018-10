Brasileirão Briga contra rebaixamento no Brasileirão é a mais acirrada em 13 anos

A edição de 2018 do Brasileirão é uma das mais equilibradas dos últimos tempos. Isso todo torcedor já sabe. Disputa pelo título, briga por vaga na Libertadores, Sul-Americana e luta contra o rebaixamento. Essa última é a mais acirrada de todos os anos em que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por 20 clubes, a partir de 2006.

Tirando o lanterna Paraná, que está mais distante dos demais, pode-se colocar que oito times ainda estão na briga para não cair para a Série B do ano que vem: Bahia, Ceará, Vasco, Botafogo, América-MG, Chapecoense, Sport e Vitória.

A diferença do Vitória para o rival Bahia é de apenas quatro pontos. E eles não estão próximos. O Rubro-Negro é o penúltimo colocado, com 33 pontos, e o Tricolor é o 12º, com 37.

Desde 2006, ano em que o Brasileirão passou a ter 20 equipes, é a menor diferença da história entre o 12º e o 19º colocado. Nesta situação, uma vitória pode colocar o time na zona de classificação para a Sul-Americana. A derrota, no entanto, aproximaria ainda mais da Série B de 2019. A reta final do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções na parte de baixo da tabela.

Confira abaixo a diferença de pontos entre o 12º e o 19º colocado ao longo dos anos.

2018 - 4 pontos

2017 - 5 pontos

2016 - 18 pontos

2015 - 10 pontos

2014 - 6 pontos

2013 - 8 pontos

2012 - 12 pontos

2011 - 13 pontos

2010 - 12 pontos

2009 - 12 pontos

2008 - 9 pontos

2007 - 11 pontos

2006 - 16 pontos