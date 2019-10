Esfaqueado Briga de casal termina com casa incendiada e homem esfaqueado no Noroeste Homem colocou fogo na casa da namorada e acabou esfaqueado por ela

Um homem foi esfaqueado pela namorada no início da tarde desta quinta-feira (3), no Jardim Noroeste. Ele teria incendiado a casa da mulher e acabou sendo atingido por ela. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas visivelmente alterado o rapaz se nega a receber a atendimento.

De acordo com testemunhas, o homem que não teve a identidade revelada, teria agredido a namorada durante a noite de quarta-feira (2), e no começo desta tarde colocou fogo na casa onde a mulher morava com o filho de 15 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência de incêndio e quando os militares chegaram se depararam com o rapaz esfaqueado, com ferimentos superficiais, e visivelmente embriagado.

Conforme o Tenente Alencar, o casal estariam brigando quando o rapaz começou o incêndio que deixou a casa completamente destruída por dentro e a mulher fugiu com o filho de 15 anos, após atingir o namorado.