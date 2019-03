Briga Briga em bar termina com homem agredido a pauladas Vítima foi atingida por três golpes e foi socorrida inconsciente

Homem de 45 anos ficou gravemente ferido depois de ser agredido a pauladas, na tarde de hoje, na Vila Duque de Caxias, em Campo Grande.

De acordo com informações de testemunhas, vítima estava bebendo em um bar, na rua São Caetano, quando por motivos que ainda serão esclarecidos, iniciou uma briga com um outro rapaz, que também estava no estabelecimento.

A discussão virou briga e vítima chegou a ir embora do local, mas o suspeito correu atrás dele e deu três pauladas na vítima, que foi atingida na cabeça, no maxilar e nas costas. Pedaço de galho de árvore fou usado na agressão.

Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa. Ele estava inconsciente e com uma fratura no maxilar.

Suspeito fugiu após a agressão. O motivo da briga deve ser apurado, mas testemunhas dizem que a confusão foi causada por conta de bebida.