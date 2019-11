Desentendimento Briga entre irmãos termina com um esfaqueado nas Moreninhas Vítima foi golpeada no tórax e levada para a Santa Casa

Uma briga entre irmãos, na manhã desta quinta-feira (14) acabou com um deles esfaqueado, no bairro Moreninhas, em Campo Grande. A vítima de 39 anos foi socorrida e levada para a Santa Casa.

Informações do boletim de ocorrência são de que a briga teria começado por volta das 5h30 da manhã desta quinta (14), quando o autor de 38 anos estava saindo para trabalhar, quando o irmão que segundo ele estava bêbado teria começado uma discussão.

O autor teria virado as costas para sair, momento em que a vítima armada com uma vassoura e uma faca partiu para cima do homem. Eles entraram em luta, e o irmão conseguiu retirar a faca das mãos da vítima que foi golpeada no tórax. O cabo da faca acabou se quebrando no corpo do homem.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa em estado grave, e om irmão levado para a delegacia.