Unei Briga entre professora e interno da Unei seria motivo para motim na unidade Cerca de 10 adolescentes teriam participado do motim

Um desentendimento entre uma professora e um interno da Unei (Unidade Educacional de Internação) de Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande teria sido o motivo para o início de um motim, na última terça-feira (22).

Cerca de 10 adolescentes participaram do motim, depois que um interno teria se desentendido com uma professora que lecionava em sala de aula. Ela pediu para que retirassem o garoto da sala, e neste momento os outros internos se rebelaram com a decisão.

Todos foram levados para o pátio da unidade, segundo o site Rádio Caçula e neste momento passaram a depredar o local. Houve danos nas grades, vidros, pias, luminárias e registro de água.

A polícia teve de ser chamada para conter os adolescentes. A unidade tem capacidade para 80 internos e é considerada a maior do Estado.