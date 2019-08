Coronel Antonino Briga entre vizinhos acaba com galpão incendiado no Coronel Antonino Fogo foi colocado em mato, mas também atingiu os fundos de uma residência

Fogo colocado em mato na calçada de galpão, localizado na Rua São Luís Gonzaga com a Rua Presidente Dutra, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande, na tarde desta sexta-feira, resultou em bate-boca entre vizinhos e terminou com galpão incendiado. Residência nos fundos da propriedade também foi atingida.

Vizinha do galpão, Elisa Souza, 38 anos, relatou que o responsável pelo local colocou fogo da calçada em frente. “Pedi para ele apagar, porque estou com três crianças com menos de um ano em casa e a fumaça tava vindo toda para cá”. Diante das das queixas dela, o homem acabou se irritando e ateando fogo na vegetação da parte traseira da construção.

Elisa acionou a polícia logo no início do fogo e foi orientada a fazer denúncia à prefeitura. Inicialmente, ela não conseguiu acionar o Corpo de Bombeiros.

Moradores de residência vizinha chegaram a jogar baldes com água no muro que faz fundos com o terreno do galpão, para evitar que o incêndio se alastrasse pela casa.

Com a proporção tomada pelo fogo, as equipes voltaram a ser chamadas. Apesar dos pedidos, as equipes demoraram cerca de uma hora e meia para chegar até o local. “É uma situação complicada, porque se tivesse vindo quando eu tinha chamado tinha resolvido mais rápido”, lamentou Elisa.

Três veículos dos bombeiros foram deslocados para combater o incêndio e a Rua São Luís Gonzaga chegou a ficar interditada. O proprietário do galpão não quis falar com a imprensa.