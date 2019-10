INFRAESTRUTURA "Briga licitatória" deve diminuir custo da pavimentação de mais de 20 quilômetros no Nova Lima Mais de 2 quilômetros de drenagem, além de duplicação e recapeamento do último trecho da principal via de tráfego do bairro, a Avenida Zulmira Borba

Foto: Divulgação

Orçado em mais de R$ 24.315 milhões, a ‘briga’ licitatória para asfaltar mais de 20 quilômetros no Bairro Nova Lima, entre as ruas Jerônimo de Albuquerque, Marquês de Herval, Francisco Coutinho e Zulmira Borba, que tem prazo de apresentação de projeto até dia 03 de novembro e a corrida entre as empresas interessadas pode baixar o preço até agora pensado.

Segundo a Prefeitura Municipal de Campo Grande, o custo total do projeto contempla a Etapa B de obras no bairro, que contempla além da pavimentação, mais de 2,2 quilômetros de drenagem, além de duplicação e recapeamento do último trecho da principal via de tráfego do bairro, a Avenida Zulmira Borba.

Na Etapa ‘A’, a Zulmira foi revitalizada da Avenida Cônsul Assaf Trad até a Jerônimo de Albuquerque e agora está sendo revitalizado (dentro do Complexo José Tavares) o trecho entre a Major Giovani Francisco e a Francisco Pereira Coutinho.

Esta é a terceira frente de drenagem e pavimentação que a Prefeitura vai executar nesta região da cidade (saída para Cuiabá). São recursos do Programa de Aceleração para o Crescimento (PAC), recursos destravados pela administração de Marquinhos Trad, junto ao Governo do Estado, recursos da contrapartida, em torno de 15% do total investido.

AS RUAS QUE SERÃO ASFALTADAS NO NOVA LIMA B

O projeto de pavimentação da etapa do B do Nova Lima inclui também o recapeamento de um trecho de 500 metros da Marques de Herval (o corredor do Nova Lima, que já recebeu novo pavimento desde o cruzamento com a Avenida Cônsul Assaf Trad). Serão beneficiadas várias vias que tiveram trechos asfaltados na etapa A.

Neste grupo estão a Rua Dona Carlota Joaquina (mais 1,380 km); Alberto Veiga (1 km); Alfredo Borba (920 metros); Assunção Borba (920 metros);Botafogo (540 metros); Claudio Manoel da Costa (920 metros); Dom Sebastião Leme )(960 metros); Eugênia Lima (1 km); Guilherme Almeida (510 metros); Jorge Mascarenhas (760 metros); Júlio Prestes (810 metros); Leonardo Nunes (680 metros); Lourenço Veiga (890 metros); Randolfo Lima (440 metros); Martim Afonso de Souza (1 km);Silvério Faustino ( 1km); Santo Inácio de Loiola (350 metros);Tocuma (1 km) e Ulisses Conceição (60 metros).

