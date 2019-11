Esfaqueado Briga pelo WhatsApp termina com namorado esfaqueado durante a madrugada Rapaz foi levado para unidade de saúde do Tiradentes

Uma briga entre um casal de namorados acabou com um rapaz de 24 anos esfaqueado por uma mulher de 30 anos, no Jardim Noroeste, em Campo Grande, na madrugada desta terça-feira (19). A vítima foi levada para uma unidade de saúde do bairro Tiradentes.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal havia discutido pelo aplicativo WhatsApp, sendo que por volta das 3 horas da madrugada desta terça (19) a vítima foi até a casa da mulher para levar um lanche para ela, momento em que teve os dois retrovisores da motocicleta destruídos pela autora, que o obrigou a entrar na residência.

Dentro da residência, a mulher teria rasgado a camiseta do rapaz e arranhado o pescoço e braços. O jovem conseguiu acalmar a mulher que comeu o lanche e se deitou, mas quando a vítima estava indo embora, a namorada de posse de uma faca desferiu golpes contra ele atingindo o braço e mão.

Ele conseguiu ir embora para sua residência, sendo que a polícia foi chamada, mas não encontrou a autora. O rapaz foi levado para uma unidade de saúde do bairro Tiradentes.