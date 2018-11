PED Brinquedos feitos por presos da PED integrarão uma nova brinquedoteca

Aberta ao público, a I Mostra Cultural do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Dourados (CEEJA), em Dourados, exibe os trabalhos escolares dos alunos, inclusive dos internos da Penitenciária Estadual de Dourados (PED). Com as peças confeccionadas pelos detentos foi possível realizar a doação de uma brinquedoteca, que contribuirá na diversão e aprendizado de crianças.

O evento é desenvolvido através da parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e a Secretaria de Estado de Educação (SED), por meio do CEEJA, que coordena os trabalhos e é responsável pelo ensino regular dentro da unidade penal. A mostra prosseguirá até sexta-feira (9.11), na sede da instituição.

O intuito da iniciativa é levar os alunos a uma reflexão de valores evidenciados nas trajetórias de vida tanto de pessoas conhecidas como um cientista, autor, teórico, entre outros.

A escola contemplada com a nova brinquedoteca com jogos pedagógicos é a EE Vereador Moacir Djalma Barros e a entrega do termo de doação foi realizada pelo diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, juntamente com o diretor da PED, Manoel Machado e a diretora do CEEJA, Rose Betoni, para a diretora da escola, Estela Maris Kolinski.

Segundo a coordenadora pedagógica, Elisângela dos Santos Barros, os trabalhos foram realizados pelos alunos entre os meses de agosto a outubro. “Todos estavam bem empenhados nas atividades em sala de aula e a proposta de fazer algo diferente e que possa contribuir com a população foi realmente deles”, conclui Elisângela que coordena diretamente o ensino regular da PED.

Realizado pela primeira vez, o evento tem como objetivo expor à sociedade o trabalho desenvolvido com os reeducandos e adolescentes sob medida socioeducativa das Unidades Educacionais de Internação (Uneis) locais, além da participação dos alunos da sede do CEEJA.

O diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, destacou a importância de ações como essas que oportunizam trabalho às pessoas privadas de liberdade. “É preciso valorizar essa mão de obra prisional, e principalmente em benefício da sociedade, pois isso se torna uma ferramenta essencial no resgate de valores e mudanças comportamentais”, ressalta o dirigente.

Durante a abertura, na terça-feira (6.11) à noite, foram realizadas apresentações culturais, como o coral dos professores, capoeira, rapp desenvolvido por alunos, leitura da carta de um interno que descreve o período de confecção de um navio pirata.

Para o diretor da PED, Manoel Machado da Silva, a realização do evento serve para demonstrar à população que apesar dessas pessoas estarem em situação de prisão, elas são capazes de fazer algo bom para a sociedade. “Nosso papel é possibilitar uma segunda chance e não simplesmente apontar os erros”, afirma.

Atualmente, em torno de 200 internos estão matriculados no ensino regular dentro da unidade penal e para a Mostra Cultural foram realizados trabalhos de diferentes disciplinas durante o ano letivo como pinturas, artes plásticas, maquetes, artesanato, fotografia e literatura; além disso, durante toda a mostra terão gincanas, tenda da ciência, apresentações musicais, teatro e dança.

A abertura contou com a presença de diversas autoridades locais, dentre eles, o coordenador Regional de Educação de Dourados, Antônio Marcos Lescano; o coordenador do escritório Regional da Governadoria, Valdenir Machado; o juiz da Infância e Juventude de Dourados, Zaloar Murat Martins; a promotora de justiça, Fabrícia Barbosa Lima; o diretor-geral do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – campus Dourados, Carlos Vinícius da Silva Figueiredo; a assessora jurídica Priscila Silva Zandoná -representando o promotor de justiça Juliano Albuquerque; além de familiares dos internos e demais membros da comunidade.

O evento é aberto à população e acontece na sede do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Dourados (CEEJA), em Dourados, localizado na rua Francisco Feitosa Sobreira, 1.525 Jardim Água Boa.