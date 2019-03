Buscando segunda vitÃ³ria Palmeiras entra em campo nesta terÃ§a-feira

LIBERTADORES Buscando segunda vitória Palmeiras entra em campo nesta terça-feira Com três gols em 2019, o colombiano Borja é o artilheiro isolado do elenco palmeirense

Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação

Após vencer o primeiro jogo pela Conmebol Libertadores fora de casa, contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, o Palmeiras estreia no Allianz Parque nesta terça-feira (12), diante do Melgar, do Peru. A partida marcará o jogo de número 450 do técnico Luiz Felipe Scolari.

Em sua terceira passagem pelo Palestra Italia, o treinador soma até aqui 218 vitórias, 122 empates e 109 derrotas - totalizando 449 embates.

O compromisso está agendado para as 18h15 (MS).

Com três gols em 2019, o colombiano Borja é o artilheiro isolado do elenco palmeirense. O camisa 9 já havia sido artilheiro do time na temporada de 2018, com 20 gols marcados, além de goleador máximo da edição do Paulista do ano passado, com sete tentos, e também da Conmebol Libertadores, com nove, ao lado de seu compatriota Wilson Morelo, do Independiente Santa Fe-COL.

O Alviverde e o time peruano nunca se encontraram ao longo da história. O confronto desta terça-feira (12) será o primeiro embate entre os clubes.