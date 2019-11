#SORTUDOSDABUSER Buser encerra ações promocionais para a Libertadores 2019 Para quem não foi sorteado, a plataforma vai disponibilizar tickets para Lima com preços promocionais

A Buser, plataforma online de fretamento colaborativo de ônibus, anuncia o encerramento das ações promocionais que irão levar os buseiros flamenguistas para a final da Copa Libertadores da América 2019, que vai acontecer no dia 23 de novembro, com duelo entre Flamengo e River Plate, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.



Com as ações #JogaremosJuntosnoPeru e a #SortudosBuser, a plataforma avalia que a procura do público foi superior a expectativa e prepara mais algumas novidades para quem não foi sorteado. "Recebemos muitas interações no Instagram e no link que disponibilizamos. Estamos contentes de poder possibilitar mais essa alegria aos nossos torcedores flamenguistas que irão para o Peru em busca do tão sonhado título", explicou.



Ainda segundo a executiva, por motivos de segurança, a plataforma não irá revelar quantidade de ônibus disponibilizados para o transporte dos passageiros e nem o local de embarque que será realizado em horários alternativos. "Além disso, todos os ingressos serão transportados de aéreo em um cofre. Essas medidas foram tomadas justamente para garantirmos a segurança de todos que irão. A Buser se preocupa com isso", concluiu.



E as novidades não param por aí, a plataforma irá disponibilizar ainda hoje dois grupos de viagem para Lima, no Peru. Os preços, não promocionais, serão com valores mais baixos se comparado com os comercializados nas rodoviárias tradicionais.



EM TEMPO

Com a ação, #JogaremosJuntosnoPeru, a Buser ofereceu transporte até Lima para os torcedores que já tinham garantido o seu ingresso. O custo da viagem será no valor de apenas R$ 10. Na segunda ação, #SortudosBuser, a plataforma sorteou no seu Instagram quatro combos, que incluíam transporte, seguro-viagem, estadia, ingressos e direito a um acompanhante.