Novo curso oferecido pela UCDB Idiomas Business English é novo curso oferecido pela UCDB Idiomas

Neste semestre, além dos cursos tradicionais como inglês, alemão, espanhol, francês, italiano e libras, a UCDB Idiomas oferece uma nova modalidade, oBusiness English. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de agosto pelo site da Católica, basta clicar aqui.

Por meio de aulas práticas, dinâmicas e de conversação, o curso pretende ensinar o inglês formal utilizado diariamente no mundo de negócios. Também instrui o aluno para compreensão de contratos e como se portar em assuntos de viagem, agendamento de reuniões e, até mesmo, em apresentações para clientes.

A capacitação é voltada não somente para profissionais de administração, mas também para empreendedores que pretendem expandir a própria empresa. A única exigência para os interessados é que tenha conhecimento básico na língua inglesa.

As aulas serão ministradas às segundas-feiras e às quartas-feiras tanto na UCDB Centro, quanto nocampus Tamandaré, por professores graduados que possuem vasta experiência com o idioma. Após a conclusão do curso, o aluno tem direito ao certificado.

O material didático deve ser adquirido separadamente da matrícula e é composto, principalmente, por atividades de interação entre os alunos. Ao todo, são dois anos de capacitação divididos em quatro semestre de 40 horas/aula. Para obter mais informações ligue para (67) 3312-3354 ou 3312-3482.