ECONOMIA Cabify anuncia integração com Easy em Campo Grande Unificação visa segurança e melhores preços, explicou a empresa

Foto: Reprodução

A Cabify anunciou na quarta-feira (26) novidades sobre a integração da plataforma com Easy, além da expansão do aplicativo para várias cidades do Brasil. O movimento faz parte do novo momento da empresa, que vai investir 20 milhões de dólares em tecnologia nos próximos 5 anos para desenvolver o aplicativo no país, um dos principais mercados para a empresa.

A partir de agora os serviços de táxi para passageiros passarão a ser oferecidos exclusivamente na plataforma da Cabify e a migração será feita gradualmente nos próximos dias. Com a unificação, empresa passa a atuar em mais 39 cidades brasileiras, além das oito em que já opera atualmente.

Trata-se da integração dos aplicativos Easy e Cabify. Os serviços de táxi para passageiros passarão a ser oferecidos exclusivamente na plataforma da Cabify e, na próxima atualização, a Easy passará a ser Cabify, devendo ocorrer gradualmente nos próximos dias.

Nos últimos meses, a startup trabalha na migração dos serviços da Easy para a plataforma e unificar a operação. A fim de desenvolver e melhorar a eficiência do aplicativo.

"Este novo momento está alinhado com o plano da Cabify de construir uma plataforma de mobilidade como serviço (MaaS - Mobility as a Service) líder na América Latina e Europa e de oferecer mais serviços aos motoristas parceiros, taxistas e passageiros. Com isso, a empresa agora chega em outras quase 40 cidades brasileiras com a opção de solicitação de táxi, somando 47 cidades com a marca Cabify", explica o novo Country Manager da Cabify, Pedro Meduna.

Segundo a Cabify, o intuito é melhorar a segurança e a confiança de passageiros e motoristas, pagamentos em dinheiro, controle de fraude, recrutamento e treinamento de motoristas.

A empresa também comunicou na semana passada, a aplicação de taxas menores aos motoristas e novo preço aos passageiros e mais formas de pagamento em todo o país, com o propósito de se tornar a melhor opção custo benefício do mercado.

Apoiada no conceito global de "Escolhas Inteligentes", a plataforma se posiciona como uma importante agente na construção de um modelo de mobilidade mais eficaz e sustentável para os centros urbanos, preservando seus atributos de qualidade, segurança e responsabilidade socioambiental.

"Ainda no segundo semestre deste ano teremos também a opção de utilizar patinetes elétricos por meio da Movo, startup espanhola de micro-mobilidade urbana que está chegando ao Brasil e que também integra o Grupo Maxi Mobility. Dessa forma consolidamos nosso plano em se tornar uma plataforma mais completa, dinâmica e integrada para os usuários", concluiu Meduna.

Confira a lista das cidades em que a Cabify passa a atuar com unificação dos aplicativos:

Recife (PE), Salvador (BA), Vitória (ES), Fortaleza (CE), Niterói (RJ), Maceió (AL), Goiânia (GO), Belém (PA), Florianópolis (SC), Manaus (AM), Natal (RN), São Luís (MA), João Pessoa (PB), Uberlândia (MG), Aracaju (SE), Jundiaí (SP), Macaé (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Cuiabá (MT), São José dos Campos (SP), Londrina (PR), Ribeirão Preto (SP), Rio Branco (AC), Navegantes (SC), Joinville (SC), Campo Grande (MS), Caxias do Sul (RS), Macapá (AP), Teresina (PI), Maringá (PR), Sorocaba (SP), Campina Grande (PB), São José do Rio Preto (SP), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Juiz de Fora (MG), Presidente Prudente (SP), Itu (SP) e Feira de Santana (BA).