Campo Grande Cachorro cai em córrego no centro e mobiliza Bombeiros em Campo Grande

Um cachorro de raça não definida caiu no Córrego Anhanduí após tentar atravessar via, no cruzamento da Avenida Fernando Correa da Costa com a Ernesto Geisel, em Campo Grande. Ele foi levado para o CCZ para tratar ferimentos e o dono é procurado.

Conforme Kelly Cáceres dos Santos, o cão estaria tentando atravessar a avenida. “Vi ele do outro lado tentando atravessar e quando o fluxo diminuiu, ele passou, mas pulou direto a mureta”, disse. O animal caiu de uma altura de 6 metros.

A mulher acionou o Corpo de Bombeiros e o resgate foi feito. Os militares imobilizaram o cão e o amarraram em uma corda para que pudesse subir com um dos militares. O cachorro teve ferimentos leves e foi levado pela ambulância, na parte da frente, para o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

Aparentemente o animal tem dono, devido a aparência bem cuidada. Caso o dono identifique o animal, poderá busca-lo no CCZ que fica Avenida Filinto Müller, 1601 – Vila Ipiranga.