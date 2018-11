Abandonado Cachorro é abandonado em porta de igreja com casinha e ração A vizinha que se deparou com o animal próximo a residência pede ajuda, pois não pode ficar com o cãozinho

Por: Luis Abraham 19/11/2018 às 16:49

Um cachorro foi abandonado neste fim de semana em frente a uma igreja evangélica. A vizinha que se deparou com o animal próximo a residência pede ajuda, pois já possui outro cão que não aceita a presença de outros animais. O antigo abandonou o cachorro com casinha, água e ração na Rua José Carlos Silveira Nantes, Bairro Colibri 2, nas imediações da Igreja Pentecostal Revelação dos Últimas Dias. Para quem tiver interesse em adotar o cãozinho deve entrar em contato com a Juju pelo telefone (67)992401158.